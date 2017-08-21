Москва, 21 августа, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Фонд «Петербургская политика» составил рейтинг «преемников» президента Российской Федерации Владимира Путина, в который попали 19 политиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Возможности прогнозирования состава будущей правящей коалиции 2018−2024, безусловно, ограничены, а категоричные прогнозы лишены смысла, — говорится в сообщении, обнародованном на сайте фонда. — Однако полный отказ от такого проектирования сводит политическую экспертизу лишь к отслеживанию и осмыслению текущей активности без учета попыток соотнести степень этой активности с попытками ключевых политиков выстраивать свое будущее на ближайшие годы».

Отмечается, что при составлении рейтинга эксперты оценивали кандидатов по ряду показателей. Учитывалась публичность политических деятелей, активность, неконфликтность и ожидания от их работы. Еще одним критерием был анализ кампаний по дискредитации тех или иных кандидатов.

Так, в первую тройку «претендентов» вошли премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (21 балл), мэр Москвы Сергей Собянин (19 баллов) и губернатор Тульской области Алексей Дюмин (18 баллов). Четвертую строчку рейтинга эксперты отдали министру обороны РФ Сергею Шойгу (17 баллов), а замыкает Топ-5 кандидатов глава Совета Федерации Валентина Матвиенко (16 баллов).

В списке также фигурируют глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, глава АП Антон Вайно, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, глава Чечни Рамзан Кадыров, министр промышленности Денис Мантуров, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, оппозиционер Алексей Навальный и др.