Москва, 21 августа, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Стали известны имена претендентов на пост главы Адыгеи. Для избрания на должность руководителя республики президент РФ Владимир Путин предложил трёх кандидатов, передаёт 21 августа ИА REGNUM со ссылкой на документ, опубликованный на официальном сайте законодательного органа республики. Самого достойного их них выберут депутаты Госсовета-Хасэ Адыгеи.

Adygheya.ru Здание Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея

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Так, на рассмотрение республиканского парламента в качестве главы Адыгеи российский президент предложил кандидатуру председателя комитета парламента Адыгеи по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александра Лободы и гендиректора ОАО «Зарем» Шамсудина Пшизова. Первым номером значится нынешний руководитель субъекта РФ — исполняющий обязанности главы Адыгеи Мурат Кумпилов.

Добавим, что представленные главой российского государства кандидатуры на высший руководящий пост Адыгеи депутаты рассмотрят на сессии Государственного Совета-Хасэ республики в единый день голосования 10 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, временно исполняющим обязанности Адыгеи Мурат Кумпилов, ранее занимавший пост председателя парламента республики, был назначен 12 января 2017 года после отставки с поста главы республики Аслана Тхакушинова.

Напомним, Аслан Тхакушинов, возглавлявший Адыгею с 2006 года, 12 января 2017 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросился в отставку. По словам экспертов, уход Аслана Тхакушинова с поста главы Адыгеи был предсказуем, как и имя его преемника. Сенсации не произошло. Срок полномочий Тхакушинова истекал 13 января 2017 года. Избирать нового руководителя будет не народ, как раньше, а депутаты местного парламента. Решение об отмене прямых выборов главы республики народные избранники приняли большинством голосов на заседании Госсовета-Хасэ 23 марта 2016 года.