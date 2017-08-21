Вашингтон, 21 августа, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Незадолго до столкновения с нефтяным танкером Alnic MC под флагом Либерии в районе Малаккского пролива у эсминца ВМС США John S. McCain (DDG-56) были проблемы с рулевым управлением. В результате ЧП в территориальных водах Малайзии пострадали пять моряков эсминца, десять человек пропали без вести, сообщает CNN.

Эсминец «Джон Маккейн»

По словам представителя ВМС США, неисправность была устранена. Что стало причиной столкновения — не уточняется. По мнению военного аналитика CNN Рика Франкона, этот случай может привести к «перетряске» — серьезным кадровым перестановкам если не во всех ВМС США, то точно в Седьмом флоте. Там может быть поставлен вопрос о военной подготовке.

В настоящее время к поиску пропавших моряков подключились самолеты и суда ВМС Малайзии. Reuters сообщает, что эсминец получил пробоину вдоль ватерлинии в левой задней части кормы. Команда эсминца боролась с затоплением части корабля, было ограничено энергопотребление, вскоре судно своим ходом проследовало в порт.

Это уже не первый подобный инцидент в последнее время: в июне эсминец Fitzgerald недалеко от Японии столкнулся с контейнеровозом, погибли семь человек. CNN также напоминает, что с двумя эсминцами, оборудованными системой Aegis, в 2017 году произошли инциденты в западной части Тихого океана: один из них сел на мель, а другой допустил столкновение с рыбацкой лодкой.

Столкновение с нефтяным танкером — это событие другого масштаба, он как минимум в три раза больше эсминца, напоминает эксперт Карл Шустер. Он также пояснил, что Маллакский пролив между Индонезией, Малайзией и Сингапуром — это крайне перегруженное место, и нужно тщательно отслеживать свое передвижение. Тем более что огромному нефтяному танкеру нужно несколько миль, чтобы изменить курс.

Столкновения должен был избежать именно эсминец с водоизмещением 9 тыс. тонн, как более маневренное судно, считает Франкона. Он добавил, что это удивительно, как эсминец, оборудованный несколькими РЛС и современной аппаратурой связи, не смог обнаружить и избежать столкновения с огромным и тихоходным нефтяным танкером, водоизмещение которого составляет 30 тыс. тонн.

В администрации порта Сингапура уточнили, что у Alnic повреждены нефтеналивные танки примерно в семи метрах выше ватерлинии. Пострадавших нет, разлива нефти — судно перевозило около 12 тыс. тонн — не было.

Ранее американский сенатор Джон Маккейн в своем Twitter написал, что он и его жена Синди молятся за моряков эсминца «Джон Маккейн». Судно, спущенное на воду в 1992 году, приписано к военно-морской базе США в Йокосуке (Япония).

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Эсминец был назван в честь Джона Сиднея «Джэка» Маккейна — младшего и Джона С. Маккейна — старшего, отца и деда сенатора соответственно. Оба дослужились до звания четырехзвездного адмирала ВМС США, оба принимали участие во Второй мировой войне.

Дед сенатора являлся одним из основоположников авианосной стратегии ВМС США, участвовал в сражениях на Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны. На вооружении эсминца стоят две пусковые установки системы Aegis, артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.