ЦБ лишил лицензии московский банк «Северо-восточный альянс»
Москва, 21 августа, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Банком России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АКБ «Северо-Восточный Альянс», сообщается на сайте регулятора.
Решение принято в связи с тем, что банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.
Возникла реальная угроза банкротства банка и реальная угроза интересам его кредиторов.
Отмечается, что ЦБ РФ неоднократно применял в отношении банка «Северо-восточный альянс» меры надзорного реагирования.
В кредитной организации назначении временная администрация
По величине активов АКБ «Северо-восточный альянс» занимал 250-е место в банковской системе РФ.
Отметим, банк не является участником системы страхования вкладов.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа 2017 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «РИАБАНК» (г. Москва).
Напомним, с начала 2017 года Центробанк РФ лишил лицензии 23 банка.
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