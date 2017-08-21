Москва, 21 августа, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Банком России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АКБ «Северо-Восточный Альянс», сообщается на сайте регулятора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Центральный Банк России

Решение принято в связи с тем, что банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

Возникла реальная угроза банкротства банка и реальная угроза интересам его кредиторов.

Отмечается, что ЦБ РФ неоднократно применял в отношении банка «Северо-восточный альянс» меры надзорного реагирования.

В кредитной организации назначении временная администрация

По величине активов АКБ «Северо-восточный альянс» занимал 250-е место в банковской системе РФ.

Отметим, банк не является участником системы страхования вкладов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа 2017 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «РИАБАНК» (г. Москва).

Напомним, с начала 2017 года Центробанк РФ лишил лицензии 23 банка.

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