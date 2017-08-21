Москва, 21 августа, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Желтый уровень погодной опасности объявлен 21 августа в Москве и Подмосковье из-за высокой температуры и пожароопасности. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва

«Жёлтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в понедельник в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем прогреется от +29 до +31 градуса, ночью — от +16 до +18.

Ветер будет южный и юго-восточный, 3−8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.