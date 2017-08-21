Вашингтон, 21 августа, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Вооруженные силы США и Южной Кореи начали ежегодные военные игры, сообщает 21 августа Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким

Учения проходят на фоне резкого обострения противоречий на Корейском полуострове: обмен жесткими высказываниями лидеров Соединенных Штатов и КНДР, по мнению ряда экспертов, поставил мир на грань ядерной войны.

Летние военные игры вызывали резко негативную реакцию со стороны Северной Кореи. Пхеньян рассматривает подобные мероприятия как репетицию вторжения.

Средства массовой информации КНДР назвали учения Сеула и Вашингтона «безрассудным шагом», который может спровоцировать неконтролируемую фазу ядерной войны.

Летние совместные военные игры США и Южной Кореи не предполагают полевых действий, упражнения происходят в основном за мониторами компьютеров. По словам союзников, учения носят оборонительный характер.

Напомним, совместные военные игры союзников будут продолжаться 11 дней, в них примут участие 17 тыс. 500 американских военнослужащих, а также 50 тыс. солдат Южной Кореи.