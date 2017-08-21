Москва, 21 августа, 2017, 07:21 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и тульский губернатор Алексей Дюмин набрали наибольшее количество баллов в рейтинге «преемников» президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на рейтинг фонда «Петербургская политика».

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В докладе отмечается, что при составлении доклада эксперты учитывали такие показатели, как достижения и неудачи политиков, общественные ожидания от них, активность, публичность, неконфликтность, наличие контркампании против них, а также частота встреч с действующим главой государства.

Так, согласно мнению экспертов, на первом месте этого рейтинга находится премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который набрал 21 балл. Второе и третье место заняли мэр Москвы Сергей Собянин (19 баллов) и губернатор Тульской области Алексей Дюмин (18 баллов).

В Топ-10 также попали руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, глава администрации президента РФ Антон Вайно, его заместитель Сергей Кириенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководитель «Роснефти» Игорь Сечин.

Отметим, что глава Чечни Рамзан Кадыров занимает в данном рейтинге 13-е место.