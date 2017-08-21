Вашингтон, 21 августа, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Американский сенатор Джон Маккейн написал на своей странице в Twitter, что он и его жена Синди молятся за моряков эсминца «Джон Маккейн», пропавших накануне в результате ЧП с танкером Alnic MC в районе Малаккского пролива.

Эсминец «Джон Маккейн»

Инцидент произошел к востоку от Малаккского пролива и Сингапура. Около 6:24 по времени Токио (00:24 мск) эсминец, совершивший до этого заход в порт Сингапура, столкнулся с торговым нефтяным танкером Alnic MC, сообщила пресс-служба седьмого флота ВМС США.

Без вести пропали десять моряков, пять получили ранения. В настоящее время в районе ЧП продолжается поисково-спасательная операция, эсминец своим ходом ушел в порт.

На борту танкера в момент столкновения находилось 12 тыс. тонн нефти. По данным Reuters, разлива нефти не произошло.

На вооружении эсминца стоят две пусковые установки системы Aegis, артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение. Экипаж эсмица — 338 человек, порт его приписки — военно-морская база США в Йокосуке (Япония).

Он назван «Джон Маккейн» в честь двух адмиралов американских ВМС, Джона Маккейна — старшего и Джона Маккейна — младшего, они приходятся сенатору дедом и отцом соответственно.