Москва, 21 августа, 2017, 07:16 — ИА Регнум. Телеведущий Андрей Малахов выступил с открытым обращением к сотрудникам «Первого канала» и его генеральному директору Константину Эрнсту. Текст письма опубликован на сайте журнала StarHit.

Скриншот станицы Saty2015 Андрей Малахов

В письме Малахов вспоминает о том, как пришел работать на «Первый канал» двадцать пять лет назад, с теплотой отзывается о своих коллегах.

«Дорогой Константин Львович! 45 лет — важный рубеж в жизни мужчины, 25 из них я отдал вам и «Первому каналу». Эти годы стали частью моей ДНК, и я помню каждую минуту, что вы мне посвятили», — говорится в письме телеведущего.

Он поблагодарил Эрнста за переданный опыт и «удивительное путешествие по телевизионной дороге жизни», пережитое вместе. Своему преемнику, новому ведущему передачи «Пусть говорят» Дмитрию Борисову Малахов пожелал удачи и отметил, что видел новые выпуски с его участием.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа стало известно о том, что Андрей Малахов покидает «Первый канал». Позже появилась информация, что его новым проектом станет собственное шоу на канале «Россия 1».

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