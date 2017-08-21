Москва, 21 августа, 2017, 06:02 — ИА Регнум. Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко заявил о том, что у Кремля нет планов «менять» губернатора Кузбасса Амана Тулеева. В ответ на резонанс, возникший этим летом в связи с продолжительным отпуском Тулеева, высокопоставленный кремлевский чиновник заявил: «Давайте пожелаем ему быстрее пройти реабилитацию».

Government.ru Аман Гумирович Тулеев

Кроме того, кремлевский чиновник назвал Тулеева «одним из авторитетных губернаторов страны».

«То, что в ситуацию своим заявлением пришлось вмешаться первому заместителю главы администрации президента, свидетельствует о серьезности этой самой ситуации, — сказал в интервью ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин. — Думаю, до сих пор нет консенсуса относительно кандидатуры преемника Амана Тулеева. То, что задача по его поиску стоит и перед самим Тулеевым, и перед Кремлем, и перед общественностью Кузбасса, кажется мне очевидным. Нервозность в политических кругах Кемеровской области сейчас достаточно высока, и своим заявлением Кириенко, мне кажется, хотел лишний раз дать понять, что Тулеев не является «хромой уткой».

«При этом, — продолжает эксперт, — для населения региона события нынешнего лета в целом тревожны. Авторитет губернатора здесь очень высок, очень распространены патерналистские настроения, уход губернатора будет восприниматься драматично. Так что слова Тулеева многими жителями Кузбасса будут восприняты как елей на душу».

Читайте также: Не к разбитому корыту. Аман Тулеев вернулся в Кузбасс

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Аман Тулеев находится в отпуске с 22 мая. Его выход на работу несколько раз откладывался, в связи с чем в области стали распространяться слухи о том, что у 73-летнего главы региона большие проблемы со здоровьем и в скором времени проруководивший областью в общей сложности 20 лет Тулеев уйдет в отставку. Среди политиков циркулируют слухи о том, что администрация президента сформировала список из 20 претендентов на пост губернатора Кемеровской области.