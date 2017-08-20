Мадрид, 21 августа, 2017, 01:05 — ИА Регнум. 21 августа на стадионе «Риасор» был разыгран матч 1-го тура испанской Премьер-лиги между командами «Депортиво» и «Реал Мадрид». Матч завершился разгромной победой гостей со счетом 3:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На 20-й минуте лидер сборной Уэльса Гарет Бейл открыл счет, добив мяч в пустые ворота — 0:1.

Через 7 минут бразильский опорный полузащитник Каземиро удвоил преимущество гостей после навеса Марсело — 0:2.

На 62-й минуте немецкий хавбэк Тони Кроос довел счет до разгромного точным ударом в левую «девятку» — 0:3.

Статистика матча («Депортиво» / «Реал»)

Удары 13/15

Удары в створ 7/10

Владение 43%/57%

Фолы 17/13

«Сливочные» поднялись на первое место, набрав три очка. «Депортиво» опустилось на последнюю строчку без очков.

Составы на матч:

«Депортиво»: Мартинес, Морено, Сидней, Луизиньо, Шер, Москера, Картабья, Баккали, Гильерме, Борхес, Андоне.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Начо, Марсело, Кроос, Модрич, Каземиро, Иско, Бензема, Бейл.

Главный арбитр матча: Хосе Луис Гонсалес.

Предупреждения: Баккали — 24, Шер — 53, Рамос — 53, Модрич — 57, Картабья — 61, Андоне — 88.

Удаления: Рамос — 90+3.

Незабитые пенальти: Андоне — 90.

Голы: Бейл 20 — 0:1, Каземиро 27 — 0:2, Кроос 62 — 0:3.