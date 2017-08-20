Мадрид, 20 августа, 2017, 22:28 — ИА Регнум. «Принципиальная возможность наложения эмабго на нефть, добываемую Венесуэлой, существует, — приводит нью-йоркский корреспондент испанской El Mundo Пабло Пардо мнение эксперта фонда Caracas Capital Русса Даллена. — Однако вряд ли Трамп в итоге прибегнет к этой мере. Сегодняшние 1,9 миллиона бочек, добываемых Венесуэлой, своим исчезновением с мирового рынка могут произвести действие, которое Трампу как раз не нужно — поднять цену на 20%, то есть до 60 долларов. Это значит, что в период, когда спрос на бензин в США традиционно наиболее высок, этот вид автомобильного топлива подорожал бы на 10 — 15 центов за галлон». Поэтому, считает эксперт, «с Венесуэлой президент США разберется, вводя финансовые санкции, а не нефтяные».

lalabell68 Нефтяная вышка

С другой стороны, пишет журналист, в Штатах существует группа компаний, которым рост цены на нефтепродукты был бы выгоден — это предприятия, добывающие нефть фрекингом (гидроразрывом земных пластов). Рентабельной такая добыча становится при цене барреля в $45−55. Пока такие компании в большинстве своем выживают за счет игры на бирже. И повышение цены обеспечило бы не только доходы им, но и поддержку ими Трампу».

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