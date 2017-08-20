Москва, 20 августа, 2017, 22:09 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин отказался вести дебаты о переносе столицы России за Урал с председателем наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрием Крупновым. Об этом сам градоначальник написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Government.ru Сергей Собянин

"Со всем уважением к Юрию Васильевичу, дебатировать по поводу фейковых идей — попусту терять время, — написал градоначальник. — С таким же успехом можно дебатировать по вопросу «есть ли жизнь на Марсе».

Напомним, ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» предложил мэру Москвы Сергею Собянину провести дебаты в прямом эфире на тему переноса столицы России за Урал.

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