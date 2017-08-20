Москва, 20 августа, 2017, 21:44 — ИА Регнум. 22 августа в Москве состоится церемония прощания с советником министра здравоохранения РФ Игорем Ланским. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Rosminzdrav.ru Игорь Ланской

«Прощание с советником министра здравоохранения РФ Игорем Львовичем Ланским состоится во вторник 22 августа 2017 г. на Троекуровском кладбище в 13:00 мск, прощальный зал номер 1», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник министра здравоохранения РФ Игорь Ланской трагически ушел из жизни в пятницу, 18 августа.

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