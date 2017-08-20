Берлин, 20 августа, 2017, 19:06 — ИА Регнум. «Трамп — это ночной кошмар Меркель!» — с таким заголовком на первой полосе вышла интернет-версия британского таблоида The Daily Express.

smnt Red Tesla Model 3

«Американский президент объявил, что «Германия может продолжать пытаться производить лучшие автомобили в мире», но за каждый из них, ввозимый на территорию США ей придется заплатить 35%-ную пошлину, — пишет корреспондент издания Джо Барнес. — Немецкий автопром едва оправился от удара «дизельгейтом» и только-только начал набирать обороты в производстве, как США нанесли по нему новый разящий удар: в Штутгарте открылось представительство компании Илона Маска «Тесла», производящая экологически чистые электромобили».

По мнению автора, «автогиганты Daimler, Volkswagen и BMW были почти обрушены из-за скандала со скрытием реального количества выброса вредных веществ в атмосферу собираемыми ими автомобилями, а нынешние их попытки создать качественные машины, ездящие на электричестве, немецкими зелеными не приветствуются. Германские экологи считают отечественную промышленность неспособной выпускать качественные электромобили».

«Штутгарт станет первым германским городом, в котором будут запрещены дизельные автомобили, как наиболее сильно загрязняющие окружающую среду, — сообщает Барнес. — Крах немецкого автопрома начинается отсюда. Для Ангелы Меркель появление в Германии «Теслы» — тревожный звонок. Дело в том, что в ходе своей избирательной кампании она пообещала сделать Германию мировым лидером в сфере экологически чистой энергии, однако многим ее избирателям пока не известно, что не менее 40% энергии страна получает при помощи угля и менее трети — от возобновляемых источников».

Корреспондент британского издания подчеркивает, что «в июне нынешнего года правительство Меркель заблокировало предложение руководства ЕС об обязательном строительстве сети зарядных станции для электромобилей, таких, как «Тесла». Дональд Трамп еще в мае объявил фактически войну автомобильной промышленности Германии, пообещав практически сломать экспорт немецких машин в Штаты».

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