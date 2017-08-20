Донецк, 20 августа, 2017, 18:17 — ИА Регнум. Один сотрудник МЧС ДНР погиб, еще двое получили ранения в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ. Как сообщили сегодня, 20 августа, в администрации Петровского района столицы, артогонь по спасателям был открыт, когда они тушили пожар в поселке Трудовские.

Naspravdi.info ВСУ в АТО

«Около получаса назад сотрудники МЧС ДНР при тушении пожара в доме по улице Зеленый Гай (поселок Трудовские Петровского района Донецка) попали под обстрел со стороны ВСУ, один сотрудник погиб, еще двое получили ранение», — отмечается в сообщении.

Эту информацию подтвердили и в МЧС. Подробности происшествия выясняются.