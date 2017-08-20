Москва, 20 августа, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» предложил мэру Москвы Сергею Собянину провести дебаты в прямом эфире на тему переноса столицы России за Урал.

Government.ru Сергей Собянин

«На странице С. Собянина «ВКонтакте» предложил мэру Москвы провести в прямом эфире дебаты по проблеме отношения Москвы и остальной РФ, по проблеме размосквичивания и переноса столицы за Урал», — пишет Крупнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил президенту РФ Владимиру Путину перенести столицу страны за Урал.

«Доктрина размосквичивания» предполагает масштабную градостроительную программу по всей стране, а также отказ от гиперурбанизации.

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