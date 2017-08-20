Уральск, Казахстан, 20 августа, 2017, 14:20 — ИА Регнум. 19 августа в Уральске произошло дорожно-транспортное происшествие — 12-летний ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу и его сбила машина консульства России, сообщает новостной портал «Мой город».

ДТП

По словам очевидца, мальчик переходил дорогу по «зебре», а в это время автомобиль на высокой скорости ехал по дороге: «Получается, что ребенок попытался отпрыгнуть назад и спиной ударился об автомобиль». Мальчик пожаловался на боль в спине. Прохожие вызвали скорую помощь. По предварительной информации серьезных травм у ребенка нет.

По данным СМИ, в машине консульства, кроме водителя, находился маленький ребенок. Спустя некоторое время на место ДТП прибыл генеральный консул России в Уральске Саид Забитов, однако от комментариев он отказался.