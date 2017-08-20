Хабаровск, 20 августа, 2017, 14:07 — ИА Регнум. В сети интернет появилась видеозапись драки, в которой погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Инцидент произошел сегодня, 20 августа, ранним утром в Хабаровске.

Цитата: скриншот с сайта youtube, dvnovosti.ru Уличная драка

На видеозаписи видно, как неизвестный мужчина нападает на спортсмена. Через некоторое время Драчев падает, но нападавший продолжает наносить удары, в том числе по голове. Пауэрлифтер скончался от черепно-мозговой травмы.

Нападавший скрылся с места преступления. Правоохранительным органам уже удалось установить его личность. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело.

Про Драчева известно, что он был чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов. После завершения карьеры он занимался бодибилдингом.