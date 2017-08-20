Мадрид, 20 августа, 2017, 13:17 — ИА Регнум. «17 августа по логике вещей должно было стать днем объединения людей с разными политическими взглядами перед лицом общей беды. Однако этого не случилось, — пишет La Razón. — Призывы короля Фелипе VI, премьер-министра Мариано Рахоя и других политических деятелей в лучшем случае получают молчаливую благодарность за поддержку жертв чрезвычайного происшествия. Руководство же Каталонии продолжает игнорировать звучащие из Мадрида заявления о необходимости жить одним государством. Единство, к которому призывают разумные люди, на практике выглядит каким-то неустойчивым».

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Как отмечает издание, «глава автономии Карлес Пучдемонт, едва ли не скрипя зубами, согласился поучаствовать в массовых мероприятиях памяти жертв — стоять рядом с представителями центра его явно не устраивало, но протокол он соблюдал. Что, впрочем, планов Женералитата (правительство Каталонии — прим ИА REGNUM ) относительно каталонский независимости не отменило».

Косвенным образом сохранение сепаратистских настроений в регионе подтверждают и слова главы Департамента внутренних дел Каталонии Хоакима Форна — в интервью государственным телеканалам чиновник перечисляет погибших: «итальянка, португалец, лицо с двойным — испано-аргентинским — гражданством, два каталонца, два испанца…»

«Теракт создал для индепендентистов дополнительные сложности в достижении своих целей, — резюмирует La Razón. — Премьер Испании Рахой считает, что случившееся — лишнее подтверждение тому, что нужно объединяться перед лицом общего врага, а попытки отделения, если они будут реализованы, положат конец этому единству и создадут новые угрозы интересам как испанцев, так и каталонцев. Случившееся, по мнению испанского лидера, должно способствовать «пересмотру приоритетов», под которыми, в первую очередь, понимается, конечно, желание Каталонии отделиться».

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