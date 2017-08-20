Рабат, 20 августа, 2017, 10:01 — ИА Регнум. Король Марокко Мухаммед VI помиловал более 400 человек, которые ранее были осуждены за террористическую деятельность. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на министерство юстиции Марокко.

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Король помиловал более 400 своих подданных в преддверии 64-й годовщины дня революции в Марокко. Все ранее осуждённые за террористическую деятельность выразили свою приверженность непреложным ценностям нации и национальным институтам, заявили о своем отказе от экстремизма и терроризма, а также показали хорошее поведение в тюрьме.

Напомним, в конце июля 2017 года король помиловал почти 1200 своих подданных, арестованных за участие в протестах на севере королевства.