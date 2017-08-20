В Австралии придумали, как защитить места скопления людей от террористов
Канберра, 20 августа, 2017, 09:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл заявил, что власти его страны разработали меры по защите мест массового скопления людей от терроризма. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает телеканал RT.
По словам Тёрнбулла, к обеспечению безопасности в местах массового скопления людей власти будут привлекать не только силовые структуры и правоохранителей, но и муниципальные власти, а также бизнесменов.
«Мы определили критерии, по которым муниципальные власти, администрации различных учреждений, владельцы предприятий и торговых точек смогут оценить уязвимость своих объектов для таких террористических атак», — заявил глава австралийского правительства.
Среди прочих мер предлагается установить бетонные препятствия, которые не позволят совершить наезд на людей на территории пешеходных зон и торговых центров.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последнее время террористы начали использовать автомобили в качестве оружия совершения террористического акта. Угнанный или взятый в аренду автомобиль террористы направляют в толпу людей.
Последний такой теракт был совершен в Барселоне 17 августа. Погибли 13 человек, более 50 пострадали.