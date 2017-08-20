Канберра, 20 августа, 2017, 09:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл заявил, что власти его страны разработали меры по защите мест массового скопления людей от терроризма. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает телеканал RT.

Остановить терроризм

По словам Тёрнбулла, к обеспечению безопасности в местах массового скопления людей власти будут привлекать не только силовые структуры и правоохранителей, но и муниципальные власти, а также бизнесменов.

«Мы определили критерии, по которым муниципальные власти, администрации различных учреждений, владельцы предприятий и торговых точек смогут оценить уязвимость своих объектов для таких террористических атак», — заявил глава австралийского правительства.

Среди прочих мер предлагается установить бетонные препятствия, которые не позволят совершить наезд на людей на территории пешеходных зон и торговых центров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последнее время террористы начали использовать автомобили в качестве оружия совершения террористического акта. Угнанный или взятый в аренду автомобиль террористы направляют в толпу людей.

Последний такой теракт был совершен в Барселоне 17 августа. Погибли 13 человек, более 50 пострадали.