Екатеринбург, 20 августа, 2017, 15:38 — ИА Регнум. Екатеринбург отпраздновал 294 годовщину со дня основания города. Торжественный день традиционно проходит в третью субботу августа, и в 2017 году основные праздничные мероприятия состоялись 19 числа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Праздничный салют в честь Дня города

ИА REGNUM Фонтан Каменный Цветок

В День города жителям и гостям Екатеринбурга была предложена большая праздничная программа. В городе работали несколько концертных площадок, было организовано множество культурных и развлекательных мероприятий. В первую половину дня на проспекте Ленина работала ретро-выставка советских автомобилей, автобусов и специальной техники. Для юных горожан был открыт «Детский квартал». Также екатеринбуржцы и гости города могли посетить исторические и тематические мероприятия. Кроме того, в день города прошла международная выставка кошек — «Городские кошки».

Отметим, что ремонт тротуаров на некоторых участках проспекта Ленина не был завершён, а вот развязка проспект Ленина — улица Татищева была открыта. По окончании основных мероприятий в Екатеринбурге состоялся праздничный фейерверк. По окончании праздника выезжающие на автомобилях горожане встали в «пробки», а техника коммунальных служб стояла наизготовку, чтобы начать работу по уборке города после торжественных мероприятий.

ИА REGNUM Обмелевший Городской пруд

Добавим, что центральный район города в целях безопасности был перекрыт техникой, чтобы исключить проникновение автомобилей на наполненные отдыхающими центральные улицы Екатеринбурга.

ИА REGNUM Проезд запрещён — обеспечение безопасности

Напомним, что Екатеринбург был основан в 1723 году. В 1878 году была построена первая в Российской империи железная дорога Екатеринбург — Пермь. После революции 1917 года Екатеринбург становится центром Екатеринбургской губернии, а в 1923 году — главным административным городом Уральской области. В 1924 году город был переименован в Свердловск, а в 1991-м обратно в Екатеринбург.