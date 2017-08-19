Ростов-на-Дону, 19 августа, 2017, 23:43 — ИА Регнум. Ростовская область находится в ожидании спецборта Ил-76. Авиалайнер МЧС России доставит в регион группировку парашютно-десантной пожарной службы федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана» Федерального агентства лесного хозяйства. Число добровольцев — 100 специалистов. Они обеспечены всей необходимой экипировкой и лесопожарным оборудованием, заявили в чрезвычайном ведомстве, передаёт ИА REGNUM 19 августа.

Donland.ru Лесной пожар

Согласно последним сведениям, в горящем лесничестве Усть-Донецкого района со стихией борются более 800 человек, задействовано почти 200 единиц техники. Пламя, которое с невероятной скоростью разносит сильный ветер, пытаются потушить с воздуха с помощью самолетов-амфибий Бе-200ЧС, вертолетов. Коллегам на помощь прибыли спасатели из Краснодарского края, Республики Калмыкия. В ближайшее время прибудет подкрепление из Кабардино-Балкарской Республики, Ставропольского края.

В региональном МЧС России проинформировали, что распространение огня на населённые пункты удалось предотвратить. Повреждены брошенные дома и участки в близлежащих хуторах и сёлах. Собственникам будет оказана адресная материальная помощь. Пострадавших среди населения нет.

К моменту выхода материала на территории Усть-Донецкого лесничества выжжена площадь 4,2 тыс. гектаров.

Напомним, что в Усть-Донецком районе в связи с крупнейшим пожаром введено чрезвычайное положение, развернут оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с природным пожаром на Дону борются уже третьи сутки. Сообщение о возгорании сухой травы в окрестностях станицы Усть-Быстрянской поступило вечером 17 августа. Из-за сильных порывов ветра огонь охватил хвойный лес. Пожарные тушат пламя круглосуточно. Сложность заключается в том, что к некоторым очагам возгорания не добраться.

В донском правительстве заверили, что в случае осложнения ситуации местные жители будут эвакуированы в безопасное место.