Лондон, 19 августа, 2017, 20:10 — ИА Регнум. Корреспондент британского издания The Daily Express Джоэли Миллар приводит высказывание Тони Шварца, автора бестселлера «Искусство сделки», заявившего, что «Трамп уйдет с поста президента в обмен на предоставление ему иммунитета в расследовании дела о предполагаемом вмешательстве Кремля в американские выборы».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«Кольцо доказательств вмешательства русских и обеспечения ими победы Трампу на выборах сжимается вокруг нынешнего хозяина Белого дома с головокружительной скоростью. Трамп намерен уйти несколько раньше, чем специальный прокурор Мюллер и Конгресс не оставят ему выбора. Опередив их, магнат-президент сможет представить свою отставку как победу», — уверен Шварц.

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«Я буду удивлен, если ему удастся продержаться в своем кресле до конца года, — добавил писатель. — Он зашел слишком далеко, туда, откуда уже нет возврата. Количество людей, связанных с русскими в окружении Трампа огромно. И вряд ли он захочет отправиться в тюрьму по обвинению в государственной измене. Поэтому поспешит обложиться подушками безопасности в виде иммунитета и красиво уйти».