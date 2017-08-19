Вашингтон, 19 августа, 2017, 20:02 — ИА Регнум. «Ушёл Бэннон сам или Трамп его уволил — вопрос, который, по большому счёту не интересен. Важным представляется только результат, а он для обеих персон положителен, — полагает колумнист британской The Independent Эндрю Банкомб. — Трамп выжал из Бэннона максимум, стремясь прийти к президентству. Бэннон в свою очередь использовал Трампа на полную катушку в продвижении своей «белой» националистической программы через избирательную гонку».

Michael Vadon Стивен Бэннон

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«Результаты работы Бэннона надо признать замечательными: за восемь месяцев пребывания у власти Трампа, в стране не изменилось ровным счётом ничего, кроме имиджа самой Америки, — отмечает журналист. — Теперь она — по-бычьи напористая и всесокрушающая на своём пути к восстановлению величия. Провал отмены Obamacare и неудачные попытки введения законов об ограничении на въезд мусульманам кажется умиротворением для противников Трампа. Но на самом деле — это просто кость, брошенная им (с подачи Бэннона, разумеется) либералам на разгрызание. Маневр, отвлекающий от движения Америки семимильными шагами к осознанию (или насаждению?) своего национального превосходства в мире и националистами над интернационалистами внутри страны».

«Бэннон уложился в тот срок, который сам для себя назначал — восемь месяцев. И если его задача на это время заключалась в создании для Белого дома имиджа, возмущающего миллионы людей по всему миру и восхищающего сторонников Дональда Трампа, то следует считать, что он со своей работой справился. Зачем Трампу нужен был именно такой образ — ответ на этот вопрос мы получим позднее. А пока можем признать: мавр (Бэннон) сделал свое дело. И теперь имеет полное право уйти, — заключает Банкомб. — А тот, кто думает, что Стива съели Иванка и ее муж, может продолжать тешить себя иллюзиями».