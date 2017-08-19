Москва, 19 августа, 2017, 19:03 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с RT прокомментировал предложение о переносе столицы России за Урал.

Kremlin.ru Владимир Жириновский

«Это огромные деньги, и, самое главное, смысл в чем? Мы уходим за Урал и будем столицей азиатского государства, то есть теряются все символы, — заявил политик. — (…) Переносить столицу нет оснований ни экономических, ни исторических, ни юридических, ни морально-этических».

По его словам, властям страны нужно заниматься развитием регионов, а не переносом столицы.

«Просто столицу переносить нет никакого смысла, — подчеркнул лидер ЛДПР. — Никто же не мешает направлять деньги на развитие других регионов страны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил президенту России Владимиру Путину перенести столицу России за Урал.

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