В Германии учат русский язык, Россия укрепляет сотрудничество: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 февраля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Лучше учить русский язык предложили в Германии;
- Тимошенко обвинила украинские власти во лжи из-за России;
- Россия одобрила упрощенный визовый режим с Джакартой;
- Прошло обсуждение российско-кубинского сотрудничества;
- Вице-премьеру Украины предложили представить страну на «Евровидении».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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