Саратовская область, 31 мая, 2000, 14:18 — ИА Регнум. Спор по коэффициентам этого налога велся в Городской думе с февраля. Введению новых коэффициентов воспротивились торговцы центральной части города и крупных рынков, которых вполне устраивала существующая ситуация, когда они платят налоги в соответствии с общим для всех коэффициентом - 1,1. Администрация и депутаты провели большую работу с предпринимателями всего города, чтобы прийти к приемлемому решению.

На этой неделе была сделана попытка поставить точку в развернувшемся между предпринимателями и властью споре о налоговых коэффициентах. Абсолютное большинство депутатов, принимавших участие в 45-м внеочередном заседании Гордумы, проголосовали за введение коэффициентов от 0,5 до 2,0. Действовать они начнут с 1 июля, так что у заинтересованных сторон еще есть время, чтобы дать свои предложения по снижению коэффициентов.

Кроме коэффициентов, зависящих от местоположения торговой точки, введены так называемые коэффициенты базовой доходности, зависящие от ассортимента товаров, режима работы торгового места и подвида деятельности (то есть как ведется продажа - вразнос, в палатке или имеется стационарная торговая площадь). Самый низкий коэффициент - при реализации товаров через средства развозной или разносной торговли - 0,5 (то есть сумма единого налога уменьшается вдвое), чуть выше - 0,6 - для детской одежды и обуви, лекарств, а также продовольственных товаров первой необходимости - хлеба, молока, картофеля, круп, сахара, соли, масла. Наиболее высокие: 1,5 - для аудио- и видеотехники, мебели, стройматериалов, изделий из кожи и меха, автозапчастей; 2,0 - для подакцизных товаров (алкоголь, табачные изделия).