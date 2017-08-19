Москва, 19 августа, 2017, 16:31 — ИА Регнум. В Федеральном собрании Российской Федерации раскритиковали предложение перенести столицу за Урал. С такой инициативой выступил сегодня, 19 августа, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Совета Федерации РФ

Напомним, Крупнов сегодня направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину «Доктрину размосквичивания» страны. Одним из пунктов этой доктрины значится перенос столицы страны куда-нибудь за Урал.

Крупнов в своей доктрине справедливо указывает, что для такой страны как Россия, чрезмерная централизация людей и производства в крупных городах, а также безумная урбанизация — гибельны.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ирина Гусева («Единая Россия») в интервью телеканалу RT назвала инициативу переноса столицы за Урал нецелесообразной.

«Это вообще неверный подход. Какой смысл уходить за Урал, что это нам даст? На мой взгляд, самое главное в этом вопросе — необходимость пересмотреть, может быть, межбюджетные отношения, потому что регионы очень зависимы от федерального центра. Нужно расставить чуть больше приоритеты в регионах, заботиться о населении, чтобы люди не убегали с малой родины, а гордились ей, развивали предприятия, строили бизнес», — сказал Гусева.

Депутат подчеркнула, что каждый российский регион по своему уникален и людям на местах просто нужно эту уникальность развивать, что может привести к росту экономики. И тогда, по мнению Гусевой, миграционные потоки от периферии к центру удастся остановить.

А то, что Москва является федеральным и финансовым центром — это не страшно, заключила народная избранница, которая когда-то была мэром Волгограда.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Степан Киричук (Тюменская область) назвал идею переноса столицы за Урал надуманной.

«Это искусственное предложение, которое не имеет за собой никаких обоснований, перспектив, ничего. Никому не нужна Москва ни как столица, ни как мегаполис, если будет работа и хорошие условия жизни. Вот этим и надо заниматься губернаторам, мэрам, населению, жителям, общественным организациям. Не перенос столицы, а именно развитие региональной экономики, создание условий для прекрасной работы, создание рабочих мест — это главное, а не надуманные мероприятия, связанные с подобными вещами», — заявил сенатор.

Он считает, что столица страны может находится в любом городе, но от этого ситуация в регионах не поменяется, если не будет развиваться экономика в самих субъектах.

В качестве примера он привел Бурятию, в которой в 90-х годах ХХ века на выпасе было 2 млн. баранов и овец, а сейчас только 200 тысяч.

«Им какая разница, будет ли столица в Москве, Екатеринбурге или в Новосибирске? Надо решать ситуацию, чтобы бараны у них росли и мясо продавалось, а не монгольское завозилось. Весь вопрос в развитии регионов, а не в переносе столицы. Это только от жара или от холода могут такие организационные мероприятия возникать в головах», — пояснил Киричук.