Волгоград, 19 августа, 2017, 16:07 — ИА Регнум. По факту гибели двух малолетних детей в Волгоградской области организована проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

Утопление

«18 августа 2017 г. около 22:00 в реке Ольховка обнаружены тела 8-летней девочки и ее 7-ленего брата», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, инцидент произошел накануне днем, когда трое детей гуляли вдоль берега и собирали ракушки. Одна девочка поскользнулась и упала в воду, на помощь бросился ее младший брат. В результате происшествия оба ребенка утонули.

«Ставшая очевидцем трагедии малолетняя девочка отправилась домой, но в связи с пережитым сильным стрессом никому не рассказала о случившемся», — говорится в сообщении.

Родители погибших детей забили тревогу вечером, обратившись в правоохранительные органы. Когда сотрудники правоохранительных органов опросили единственную свидетельницу, она сообщила им подробности происшествия.