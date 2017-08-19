Сент-Луис, США, 19 августа, 2017, 15:54 — ИА Регнум. Российский шахматист Сергей Карякин занял второе место на турнире по быстрым шахматам и блицу. Соревнования проходили в американском городе Сент-Луис (США, штат Миссури).

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За один круг турнира по быстрым шахматам и два круга по блицу Сергей Карякин набрал 21,5 очка, разделив 2−3-е место с американцем Фабиано Каруаной. Победителем стал представитель Армении Левон Ароян, который набрал 24,5 очка.

В этом турнире принял участие известный российский гроссмейстер и неудавшийся политик Гарри Каспаров. Он возобновил свою карьеру шахматиста после 12-летнего перерыва.

Каспаров набрал 16 очков и стал восьмым. Всего в турнире участвовали 10 шахматистов.

Эксперты скептически отнеслись к желанию Каспарпова возобновить карьеру и заявили, что он не сможет конкурировать с молодыми шахматистами.