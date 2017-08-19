Москва, 19 августа, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Российским властям в очередной раз поступило предложение перенести столицу за Уральский хребет. На сей раз с подобной инициативой выступил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает телеканал RT.

Москва

Сообщается, что на днях Крупнов направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину проект «Доктрины размосквичивания» страны.

В этой доктрине Крупнов справедливо указывает, что Российская Федерация — «гиперцентрализована», так как Московский регион вобрал в себя практически пятую часть населения страны.

Также эксперт отмечает, что национальное развитие в стране сконцентрировано на 15−25 мегаполисах, в которых проживает более половины всех граждан.

В результате продолжающийся внутренней миграции от периферии в центр Россия вполне может потерять свои геополитические преимущества и утратить суверенитет над удалёнными от больших городов территориями.

«Вынужденно скапливаясь в узких ограниченных точечных зонах, русские люди будут продолжать терять импульс жизненного творчества. Они не захотят увеличивать численность своих семей, уходить от глобальной чумы малодетности и вымирания. Мы сегодня на 1/7 части мировой суши живём в 7—10 раз скученнее, теснее и этажнее, чем те же англичане и немцы», — указывает в своей доктрине Крупнов

Одним из решений этой проблемы может стать перенос столицы России за Урал, считает демограф.

Кроме того, транспортную связь всех малых городов страны должны обеспечить сплошная авиатизация и полное восстановление судоходности рек.

Также Крупнов считает, что приоритет в развитии нужно отдать Дальнему Востоку и Сибири, необходимо перейти от экономики, сосредоточенной в Москве, к развитию территорий страны.

Одним из немаловажных моментов для переустройства страны Крупнов называет отказ от мегаполисной урбанизации в пользу малоэтажной ландшафтно-усадебной. По его мнению, это позволит русским заново осваивать свои бескрайние пространства, свою собственную землю, и будет способствовать уходу от принудительной малодетности и восстановлению демографического роста.

Также в доктрине указано, что каждая многодетная семья должна получить от государства по собственной родовой усадьбе размером не менее 30 соток, имеющей всю необходимую инфраструктуру.

«Размосквичить» Россию будет непросто, признает Крупнов, и вышеперечисленных мер явно недостаточно. Уйти от нынешнего неустроенного образа жизни миллионов граждан поможет только глобальный градостроительный проект тысячи новых городов и сопроводительной новой инфраструктуры.