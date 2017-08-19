Узбекистан и Казахстан наметили план военного сотрудничества
Ташкент, 19 августа, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Узбекистан и Казахстан подписали план военного сотрудничества. Как сообщил ИА REGNUM представитель Минобороны республики, подобный заключен впервые за историю двусторонних отношений.
Подписи под документом поставили главы оборонных ведомств Узбекистана Кабул Бердиев и Казахстана Сакен Жасузаков.
«План военного сотрудничества включает в себя мероприятия в области совместной оперативной и боевой подготовки войск и в сфере военного образования», — уточнил собеседник агентства.
Министры также обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, а также вопросы оперативного реагирования на риски и угрозы безопасности в регионе.
Как ИА REGNUM сообщало ранее с приходом к руководству Узбекистаном Шавката Мирзиёева республика в качестве главных приоритетов внешней политики Узбекистана обозначила отношения с соседними странами.