Ташкент, 19 августа, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Узбекистан и Казахстан подписали план военного сотрудничества. Как сообщил ИА REGNUM представитель Минобороны республики, подобный заключен впервые за историю двусторонних отношений.

News.uzreport.uz Узбекистан и Казахстан

Подписи под документом поставили главы оборонных ведомств Узбекистана Кабул Бердиев и Казахстана Сакен Жасузаков.

«План военного сотрудничества включает в себя мероприятия в области совместной оперативной и боевой подготовки войск и в сфере военного образования», — уточнил собеседник агентства.

Министры также обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, а также вопросы оперативного реагирования на риски и угрозы безопасности в регионе.

Как ИА REGNUM сообщало ранее с приходом к руководству Узбекистаном Шавката Мирзиёева республика в качестве главных приоритетов внешней политики Узбекистана обозначила отношения с соседними странами.