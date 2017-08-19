Москва, 19 августа, 2017, 12:58 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Российской Федерации прояснило ситуацию с нападение на прохожих в Сургуте. Соответствующее заявление распространила сегодня, 19 августа, пресс-служба ведомства.

Мвд.рф Полиция

Сообщается, что сегодня в 11:40 по местному времени в дежурную часть УМВД России по городу Сургуту от очевидцев поступила информация, что на улице Бажова неизвестный мужчина в маске, вооружённый ножом, наносит ножевые ранения прохожим.

На место происшествия был направлен ближайший наряд патрульно-постовой службы. При задержании злоумышленник оказал сопротивление сотрудникам полиции.

Сперва стражи порядка предупредили нападавшего выстрелом в воздух, после чего он был ликвидирован.

В результате нападения злоумышленника ранения получилил семь человек. Все они были госпитализированы. Врачи уверяют, что ранения не угрожают их жизням, всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Выясняется личность злоумышленника и мотивы совершения преступления. Проверяется информация о том, что нападавший на прохожих в Сургуте мог страдать психическим расстройством.