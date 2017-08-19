Вашингтон, 19 августа, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Американское космическое агентство (NASA) опубликовало видеоролик, в котором рассказывается о траектории полёта крупнейшего астероида Флоренс, который пройдёт вблизи Земли 1 сентября.

Nasa Астероид

Напомним, ранее NASA сообщило, что астероид диаметром 4,4 километра пролетит на расстоянии семи миллионов километров от Земли. По космическим меркам это довольно малое расстояние.

Эксперты NASA рассчитывают изучить астероид, в частности запечатлеть объекты на его поверхности и выяснить его точный размер.

Это актуально, так как в следующий раз астероид Флоренс приблизится к Земле только через 500 лет.