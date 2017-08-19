Ростов-на-Дону, 19 августа, 2017, 10:44 — ИА Регнум. В Ростовской области введено чрезвычайное положение в связи с пожаром, который охватил территорию Усть-Донецкого лесничества. Огнём выжжена площадь 2 тыс. гектаров. Сообщение о возгорании поступило ещё вечером 17 августа, но до сих пор справиться с пламенем не удалось. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе регионального МЧС 19 августа.

61.mchs.gov.ru Пожар

61.mchs.gov.ru Лесной пожар

Почти двое суток огнеборцы без сна и отдыха пытаются побороть стихию. Для этого задействованы все силы и средства региона. В помощь коллегам прибыли спасатели из Краснодарского края и Калмыкии, более 150 казаков из Миллеровского, Константиновского, Нижнедонского, Мартыновского, Усть — Белокалитвенского, Семикарагорского юртов и города Шахты.

На месте пожара работает почти тысяча человек, задействовано около 200 единиц техники, 8 воздушных судов. За два дня авиация сбросила 370 тонн воды.

61.mchs.gov.ru К тушению пожара привлечены все силы и средства

В чрезвычайном ведомстве отметили, что огонь угрожает близлежащим населенным пунктам, попавшим в угрожаемую зону. Чтобы не допустить распространения огня, силами местных жителей и спасателями опахано 350 километров.

В станице Верхнекундрюченская развернут областной межведомственный оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.