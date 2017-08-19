Вашингтон, 19 августа, 2017, 08:40 — ИА Регнум. Группа исследователей из США разработала устройство, которое позволит слепым людям «слушать» солнечное затмение. Об этом сообщается на сайте Международного астрономического союза.

Полное солнечное затмение

Устройство, созданное учеными из Гарвардского университета на базе платформы Arduino, преобразует изменения в яркости в изменения высоты звука. Во время затмения звук на устройстве будет более низким, и таким образом слепые люди смогут «услышать» природное явление.

«Устройство было разработано, чтобы помочь слепым и частично зрячим людям самим почувствовать солнечное затмение», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что одним из разработчиков устройства стала астрофизик Ванда Диаз, которая сама является незрячей. Она приняла участие в этом проекте, чтобы сделать чудеса астрономии более доступными для людей с нарушениями зрения.

Диаз проведет презентацию разработки во время затмения в школе для слепых в Кейптауне. Также все желающие смогут «услышать» солнечное затмение на канале команды в YouTube или собрать собственную модель устройства по инструкциям, опубликованным на сайте проекта.

Напомним, 21 августа будет наблюдаться полное солнечное затмение на территории 14 штатов США. Луна полностью закроет солнечный диск более чем на две минуты. Это явление произойдет в Америке впервые за 99 лет.

В России частичное солнечное затмение можно будет наблюдать на территории Чукотки.