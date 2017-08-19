Вашингтон, 19 августа, 2017, 08:10 — ИА Регнум. Астронавт NASA Джек Фишер снял на видео Млечный путь с борта Международной космической станции. Запись опубликована на его странице в Twitter.

marc87 Млечный путь

«Видите ли вы звезды отсюда? О, да. Посмотрите на Млечный путь», — написал астронавт под роликом.

В ролике видно множество звезд, находящихся в нашей галактике в миллионах световых лет от Земли.

Фишер находится на МКС совместно с астронавтами Паоло Несполи, Пегги Уитсон и Рэнди Брезником, а также российскими космонавтами Федором Юрчихиным и Сергеем Рязанским.