Москва, 19 августа, 2017, 05:22 — ИА Регнум. Количество смертельных случаев от лихорадки Денге во Вьетнаме с начала года составило 24 из 80 500 заболевших, сообщили 19 августа в пресс-службе Роспотребнадзора.

Dgeise Роспотребнадзор

«С начала 2017 года во Вьетнаме зарегистрировано 80,5 тыс. случаев заболеваний лихорадкой Денге, из них 24 случая закончились летальным исходом, — сообщили в пресс-службе. — В столице Вьетнама (Ханой) зарегистрировано 13 тыс. заболевших».

Комментируя сообщения о новых случаях возникновения лихорадки Денге, ведомство отметило, что во Вьетнаме больше всего больных зафиксировано в столице, а также в Дананге и Хошимине. Эта страна может в 2017 году оказаться самой опасной в эпидемиологическом отношении — из-за распространения лихорадки Денге.

Также неблагоприятна ситуация в других странах Юго-Восточной Азии (Китай, Япония Филиппины, Сингапур, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Мьянма), Индии, ряде африканских стран, а также в странах с тропическим и субтропическим климатом Северной, Центральной и Южной Америки.

Напомним, возбудителем лихорадки Денге является вирус, который переносят москиты. Как правило, встречается в тропических и субтропических регионах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 августа первый случай лихорадки Денге в 2017 году зарегистрирован в Гуанси-Чжуанском автономном районе (Китай).