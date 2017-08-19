Вашингтон, 19 августа, 2017, 03:25 — ИА Регнум. Продолжением карьеры отправленного в отставку Стивена Бэннона, советника американского президента Дональда Трампа по стратегическим вопросам, станет война с врагами действующего главы государства, сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Комментируя свое решение об уходе из Белого дома, Бэннон заявил:

«Если тут есть какое-то недопонимание, то позвольте разъяснить: я оставляю Белый дом и иду на войну за Трампа против его оппонентов — Капитолийского холма, СМИ и корпоративной Америки».

Читайте также: NYT: Трамп уволит Стивена Беннона

Напомним, Бэннон ушел в отставку 18 августа 2017 года. В этот день Джон Келли, глава аппарата Белого дома, заявил, что уже договорился с Бенноном о его последнем рабочем дне.

Бэннон был главой избирательной кампании Трампа, которая завершилась успехом.

Читайте также: Трамп: За утечками данных может стоять советник по стратегическим вопросам

Взгляды Бэннона не устраивают многих представителей американской элиты. В адрес политика не раз звучали обвинения в расизме.