Дамаск, 19 августа, 2017, 00:03 — ИА Регнум. В восточной части Сирии завершился первый этап кампании по вакцинации от полиомиелита, заявили в ООН, 18 августа сообщает Associated Press.

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Представитель ЮНИСЕФ в Сирии Фран Эквиза заявила, что агентство по оказанию помощи объединилось со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и местными партнёрами для проведения вакцинации 355 тыс. детей в возрасте до 5 лет в провинциях Дейр-эз-Зор и Ракка.

Напомним, в Сирии уровень иммунизации против полиомиелита резко упал в результате гражданской войны. По данным ЮНИСЕФ, уровень иммунизации сократился с 80% в 2011 году до чуть более 40%.

В июне 2017 года в ВОЗ подтвердили, что в провинции Дейр-эз-Зор произошла вспышка полиомиелита, которая стала второй по счёту в этом десятилетии.