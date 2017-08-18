Вашингтон, 18 августа, 2017, 22:48 — ИА Регнум. Администрация президента США подтвердила информацию об отставке советника Дональда Трампа по стратегическим вопросам Стивена Беннона. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает ABC News.

Стивен Беннон

Сообщается, что глава аппарата Белого дома Джон Келли уже договорился с Бенноном о том, что 18 августа станет его последним рабочим днём в администрации Дональда Трампа.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Трамп собирается уволить Беннона и обсуждает со своими советниками, как лучше это сделать. При этом также появилась информация о том, что Беннон уже написал заявление об уходе 7 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Беннон был главой избирательной кампании Трампа и привел его к победе. Однако ультраправые взгляды Беннона всегда вызывали отторжение у «вашингтонского болота», и врагов у него было слишком много.