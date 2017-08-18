Вашингтон, 18 августа, 2017, 21:42 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в ближайшее время собирается уволить своего советника по стратегическим вопросам Стивена Беннона. Об этом сегодня, 18 августа, пишет газета The New York Times со ссылкой на сотрудников администрации Трампа.

mcmurryjulie Увольнение

Сообщается, что президент США и его старшие помощники обсуждают, когда и каким образом следует уволить Беннона.

При этом источник указывает, что Беннон сам подал прошение об отставке 7 августа.

Напомним, слухи об отставке Беннона ходят уже давно. В ходе предвыборной кампании Трампа Беннон оказал ему неоценимую помощь. После скандала с Полом Манафортом Трамп назначил Беннона главой своей избирательной кампании. Многие считают, что именно стратегия Беннона привела Трампа в Овальный кабинет.

В новой администрации он стал советником по стратегическим вопросам, однако фигура Беннона всегда вызывала раздражение как у демократов, так и у республиканцев. Дело в том, что Беннон придерживается крайне правых взглядов и нередко критиковал республиканский истеблишмент с этой позиции.

Демократы всегда обвиняли Беннона в расизме, антисемитизме и сексизме.