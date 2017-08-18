Рим, 18 августа, 2017, 19:46 — ИА Регнум. ЕС в очередной раз содрогнулся от теракта. Итальянские СМИ отмечают, что банальность терактов, а именно использование одной и той же техники с применением фургона, говорит о том, что европейские службы безопасности работают отлично, раз террористам все труднее применять взрывоопасные вещества, но, с другой стороны, применение постоянно тяжелых транспортных средств в местах скопления людей означает, что уроки из предыдущих терактов извлекли не до конца.

Frankie Fouganthin Атака террористов в Стокгольме. Апрель 2017

«Мы обманывали себя, — пишет Il Corriere della Sera. —Теперь очередь Барселоны. Сначала Париж. До этого Лондон, дважды. Вернемся назад: Стокгольм, Лондон, Берлин, Ницца. Всего за год восемь атак с такой же техникой, простой до ужаса: косить толпу с помощью транспортного средства. У убийц нет никакой фантазии, у нас — нет памяти. Это свойственно человеку и понятно. Но мы не можем себе этого позволить», — утверждает автор статьи.

«К тошноте перед лицом ужаса добавляется позор повторения. Что мы можем сказать еще такого, что мы не говорили раньше? Прямое телевидение, веб-сайты, изображения и новости аналогичны тем, которые были летом 2016 года, а затем осенью, а затем зимой, а затем весной 2017 года. Это не делает предсказуемыми атаки. Абсолютная профилактика невозможна, к сожалению. Но ужасающий способ действий террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) кажется ясным. В дополнение к символическим местам они нацелились на многолюдные места: набережную Ниццы, берлинский рынок, концерт в Манчестере. Концертные залы, стадионы, церкви. При какой-то страшной экономии усилий они хотят сделать очень плохо в небольшом пространстве и в короткие сроки. Знание этого не делает нас неуязвимыми, как мы видели; но немного менее уязвимыми, может быть, да».

«Методы атаки говорят об отчаянных жестах побежденной силы. Нет ничего проще, чем убить человека автомобилем. Это банальность теракта показывает, что европейские силы безопасности делают хорошую работу. Террористическая промышленность остановлена, на ее месте — ремесленники террора. И мы должны были понять их методы. То, что произошло прошлой ночью, говорит об обратном», — пишет издание.

Il Giornale предлагает обратить внимание на города Испании в Марокко — Сеуту и Мелилью. В последние годы число заключенных-джихадистов в Испании увеличилось в геометрической прогрессии. Европейская разведка и полицейские хорошо работают, но, как видим, опасность присутствует всегда. Барселона, наряду с Сеутой и Мелильей, считается центром исламского джихадизма. И тот факт, что она стоит на одной линии вместе с двумя анклавами на марокканской территории, показывает, что это абсолютно важное явление для каталонского города. Как сообщает газета, в Каталонии произошло 40% арестов за действия, связанные с исламским терроризмом, от числа всех арестов на территории Испании. Из них 95% в Барселоне. Здесь растет количество исламского населения, исламским центрам или радикальным мечетям легче проникнуть в районы, в которых живет и питается джихад.

Из этих же районов отправились десятки человек сражаться в рядах Исламского государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и сегодня они возвращаются и способствуют разжиганию террора в стране, где они выросли. Проблема, которую нельзя недооценивать, особенно потому, что многие из них, приехавшие из Сеуты и Мелильи, имеют испанский паспорт и, следовательно, во всех отношениях являются гражданами Испании и Европы.

Il Sole 24 ore напоминает, что после неоднократных нападений, которые окропили кровью Европу в последние годы, в Барселоне произошла первая исламистская атака после трагедии в Мадриде в 2004 году, тогда по вине Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погиб 191 человек.

«Взрыв в Барселоне — это сильный удар по городу и стране в разгар туристического сезона. И это тоже тревожный знак для всех», — пишет Il Sole 24 ore.

Но никто не может считаться иммунным. В течение двух лет Испания подняла до 4 уровень опасности террористической угрозы и проводила ряд мер безопасности. Ее полиция также является одной из самых эффективных в Европе, издание напоминает о джихадистском рейде с более чем 200 арестованными в 2015 году. В последние годы были раскрыты готовящиеся теракты в Мадриде и Барселоне. Но сегодняшняя резня, которой, как подчёркивает Il Sole 24 ore, «нельзя было избежать», не является действием «одиноких волков», а организована целой группой преступников.

Il Mattino вспомнила всех исторических персонажей, прогуливавшихся по бульвару Рамбла, и написала, что террористы атаковали «символ свободной Европы»: «Они не просто атаковали радость, сосредоточенную на одной прямой линии, Федерико Гарсиа Лорка надеялся, что эта дорога никогда не закончится, но они совершили атаку на меланхолию памяти, уходящую корнями в эту полосу Барселоны». Газета напоминает, что в этой части города сосредоточена культура и сердце испанской и европейской истории. Вот почему это место безупречного света. «Рамбла» с арабского означает «речное русло», «они окрасили в кровь место, которое является символом Средиземного моря, способного охватить глубокую культуру и повенчать ее со смертью, ужасом и страхом: эта связь является исторической и неразрывной».

Автор статьи считает, что-то, что испарилось и стало грязным, вновь вернется к аромату и блеску, хотя сегодня это кажется невозможным. Среди пальм, где ночью бежали в ужасе юноши и девушки, гулял и творил Антонио Гауди, и здесь он начал воображать и формировать здание на заднем плане, которым является Саграда Фамилия. Поэтому надежда растет. В то время, как Рамбла возвращает себе прежний лик, «пять чувств всей Европы отрываются и молчат вместе с мертвыми, принося абсурдную тишину в одно из самых громких мест в мире. То, что всегда было целью освобождения, теперь превратилось в пузырь боли».