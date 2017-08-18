Вильнюс, 18 августа, 2017, 19:15 — ИА Регнум. Реагируя на появившуюся в СМИ информацию о том, что председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас пытался завязать контакты с российскими профсоюзами, парламентарии Жигимантас Павиленис и Арвидас Анушаускас обратились к спикеру сейма Викторасу Пранцкетису с просьбой оценить сложившуюся ситуацию, сообщили ИА REGNUM сегодня, 18 августа, в сейме Литвы.

Николай Ге. Совесть. Иуда

Скандал разразился из-за того, что Бакас в 2011 году отправлял письма послу России и послам других стран. В них Бакас, будучи главой Национального объединения профсоюзов уставных должностных лиц, просил помочь завязать контакты с профсоюзами, действующими в этих странах.

«Оценив обстоятельства того периода, когда Бакас пытался завязать контакты с действующими в России профсоюзами уставных должностных лиц, и тот факт, что в России профсоюзы работников госучреждений контролируются властью Владимира Путина, я сомневаюсь в том, что Бакас может продолжать занимать должность председателя Комитета по национальной безопасности и обороне и соответствующим образом проводить парламентские расследования, связанные с оказываемым Россией влиянием на литовских политиков. Лично я убежден, что в сейме должна быть сформирована независимая парламентская комиссия, которая должна расследовать возможное влияние России на литовские политические партии, профсоюзы, неправительственный сектор, в том числе на движение «зеленых», — утверждал Анушаускас.

По его словам, мнение, что «сотрудничество с поддерживаемым российской властью неправительственным сектором может принести пользу, и что можно не обращать внимания на агрессивные действия России, направленные против стран Прибалтики и госучреждений, против исторической памяти народа, ошибочно и вводит в заблуждение».

«Мы убеждены, что как председатель комитета по национальной безопасности и обороне Бакас, который придерживался принципиальной позиции во время парламентского расследования, касающегося парламентария Миндаугаса Бастиса, так и руководство сейма должны ответственно оценить сложившееся положение», — заявил Анушаускас.

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