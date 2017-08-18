Вильнюс, 18 августа, 2017, 18:50 — ИА Регнум. Председатель литовского парламентского комитета по национальной безопасности и обороне «крестьянин» Витаутас Бакас продолжает оправдываться за то, что 6 лет назад отправлял письма в посольство России, где искал контакты по профсоюзной линии.

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Литовский телеканал INFO TV получил копию письма, из которого становится ясно, что Бакас в 2011 году, занимая должность главы Национального объединения профсоюзов, в письме обращался в посольство России — якобы хотел почерпнуть положительный опыт россиян.

Бакас утверждал, что не видел смысла докладывать министру внутренних дел о том, что он обращался к послу России Владимиру Чихвадзе. Якобы в то время он сотрудничал и с профсоюзами западных и скандинавских стран.

Бакас, на сегодняшний день возглавляющий один из самых важных комитетов сейма, в студии INFO TV утверждал, что он еще при создании профсоюзов, которые представляли должностных лиц, хотел знать, как работают профсоюзы других стран, как проводятся реформы, касающиеся должностных лиц, то есть пытался почерпнуть опыт как на Западе, так и на Востоке. Россия в этом случае была интересна тем, что начала активно проводить реформу милиции, поэтому Бакасу были интересны эти процессы.

«С 2008 года я создавал профсоюзы, которые представляют должностных лиц. Мы два года уделили тому, чтобы завязать контакты с разными странами, в первую очередь с Европой, Россией, это не была какая-то отдельная инициатива. Россия тогда выглядела интересной потому, что в стране проводилась реформа милиции, милиция реформировалась в полицию, и эти процессы были интересны», — сказал Бакас.

По его словам, как в России, так и в Литве профсоюзы уставных должностных лиц не зависят от власти.

«Тогда мы собирали информацию о них, и, проанализировав информацию, мы никаких отношений не завязали. Это был этап сбора информации. После этого этапа мы вступили в Европейскую конфедерацию профсоюзов, наши лидеры стажировались в Швеции, Голландии, в этом смысле мы двигались в западном направлении», — сказал Бакас.

На вопрос, считает ли он, что такие профсоюзы в России на самом деле не зависят от власти, глава комитета по национальной безопасности и обороне ответил, что тогда профсоюзы России словно выполняли определенную часть функций, делегированных им государством, поэтому было решено не проявлять к ним интерес.

«Моей задачей было завязать отношения с настоящими профсоюзами, и мы это делали. Сейчас я, например, знаю, что профсоюз угольщиков независимый, но так называемые зонтичные организации точно не являются теми, у которых мы должны набираться опыта», — сказал Бакас.

По его словам, в 2011 году ситуация была немного иная, нежели сейчас, и посол был другим.

«Я согласен, что после грузинской войны начался конфликт, но я еще раз повторяю, мы не можем отождествлять политический режим России с российскими неправительственными и гражданскими организациями, которые защищают права человека», — сказал Бакас.

Политик с трудом может объяснить, почему письмо, написанное 6 лет назад, появилось в общественном пространстве именно сейчас. По словам Бакаса, всё-таки одну интересную деталь заметить можно. Еще перед тем, как Комитет по национальной безопасности и обороне, который расследовал возможные связи парламентария Миндаугаса Бастиса с представителями «Росатома», обнародовал свои выводы, Бакас был ознакомлен с этим письмом в сейме, и существует вероятность того, что якобы предпринимались попытки использовать это письмо в оборонительных целях.

Член комитета по национальной безопасности и обороне, консерватор Раса Юкнявичене, реагируя на появившуюся в СМИ информацию о попытках Бакаса завязать контакты с профсоюзами России, обратила внимание на то, что тогда отношение Литвы к России не было таким критичным, как сейчас.

«Действие, конечно, странное и даже порочное, но тогда в Литве преобладал наивный нарратив в отношении России. Похоже, что Кремль побуждал литовские профсоюзы к завязыванию контактов, и те проглотили наживку, не видя разницы между дружбой со скандинавами и россиянами. Конечно, целью Кремля было плести сети, вербовать», — написала Юкнявичене в своем аккаунте в Facebook.

У парламентария все-таки есть своя версия, почему эта история выплыла на свет именно сейчас.

«Для меня в этой истории самое интересное, кто отдал СМИ копию документа. Если само посольство России через каких-нибудь посредников, то тогда абсолютно ясно, что Бакасу пытаются отомстить за расследование относительно Бастиса», — поясняет Юкнявичене.

Комитет по национальной безопасности и обороне расследовал действия социал-демократа Бастиса и постановил, что тот, поддерживая связи с представителями российской корпорации «Росатом», действовал «против интересов Литвы».

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