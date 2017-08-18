Москва, 18 августа, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Россельхознадзор снял ранее введённые ограничения на ввоз в Россию продукции трёх предприятий Белоруссии. Об этом 18 августа сообщили ИА REGNUM в пресс-службе российского ведомства.

Колонна грузовиков

Ограничения сняты в отношении продукции ОАО «Молочные горки», ОАО «Рогачёвский МКК» и ОАО «Савушкин продукт».

«Условием отмены ограничений является ввоз этой продукции на территорию России в режиме усиленного лабораторного контроля», — пояснили в Россельхознадзоре.

Как сообщается, принятое решение стало результатом переговоров с белорусской стороной, а также получения гарантий от замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии — главы департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александра Субботина.

Напомним, о введении ограничений в отношении продукции указанных предприятий Россельхознадзор объявлял днём ранее.

По информации ведомства, в молоке производства ОАО «Молочные горки» и сгущёнке ОАО «Рогачёвский МКК» были повторно выявлены остатки линкомицина, в сухой молочной сыворотке ОАО «Савушкин продукт» — остатки тилозина.