Кишинёв, 18 августа, 2017, 18:33 — ИА Регнум. В столице Молдавии Кишинёве 18 августа прошли масштабные учения внутренних войск. В МВД сообщили, что карабинеры отрабатывали «тактику обеспечения общественного порядка в городских условиях», передает корреспондент ИА REGNUM.

Молдавия и Приднестровье

По словам лидера оппозиционной Нашей партии Ренато Усатого, который находится в Москве по причине преследования со стороны молдавских властей, в Молдавии «продолжается бряцание оружием на фоне усиливающихся антироссийских выпадов власти». «Давно военные темы не становились так часто информационными поводами. Очередные учения прошли в Кишинёве: войска карабинеров отрабатывали «тактику обеспечения общественного порядка в городских условиях», перепугав полгорода», — отметил он.

С одной стороны, говорит Усатый, это подготовка к запланированным на осень массовым оппозиционным протестам в Кишиневе. «Но с другой… Кишинёв — не единственный населенный пункт, в котором теоретически может быть применена подобная тактика. Различные эксперты говорят о возможных провокациях на Днестре. Подобные предсказания не кажутся страшилками в условиях, когда Молдова утеряла все институты власти, а страной управляет фактически один человек (имеется в виду лидер Демпартии Владимир Плахотнюк — прим. ИА REGNUM ). Он пойдет на всё ради удержания контроля и возвращения лояльности Вашингтона», — считает политик.

В Молдавии, по его словам, система сдержек и противовесов не работает. «Парламент, исполнительная и судебная власть, Конституционный суд, силовые структуры — всё захвачено. Молдовой правит сумасброд. Для Плахотнюка, который понимает, что вершину власти он может покинуть только чтобы переместиться с неё в тюремный подвал, сегодня не существует запрещенных приёмов. Ситуация в Молдове — самая опасная с момента окончания горячей фазы приднестровского конфликта», — подвел итог Ренато Усатый.