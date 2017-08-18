Воронеж, 18 августа, 2017, 18:09 — ИА Регнум. Прокуратура Воронежской области намерена вернуть в собственность государства яблоневый сад в Воронеже, который полтора года назад оказался под угрозой «перспективной застройки». Иск о признании незаконным договора купли-продажи подала прокуратура области 17 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре.

Борис Кустодиев. Яблоневый сад. 1918

Иск направлен к ООО «Спартан» и ООО «Атлант» — прокуратура требует расторгнуть договор о продаже и изъять 24 гектара территории сада из частной собственности.

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Махинации с земельными участками в Воронеже — массовые: прокуратура

История со скандалом вокруг сада началась в конце 2015 года, когда мэрия Воронежа разместила на своем сайте неприметный документ — о согласовании территории под застройку микрорайона. На площади в 52 га компания «Выбор» (контролируется депутатом областной думы) была намерена возвести 26 домов высотой 17 и 18 этажей, а также два детских сада на 250 и 320 мест и общеобразовательную школу на 1550 мест.

Тогда СМИ обратили внимание, что адрес, указанный в постановлении, совпадает с адресом, по которому расположен опытный яблоневый сад ВГАУ. Эта информация вызвала негодование и воронежцев: активисты начали собирать подписи под обращением к губернатору и мэру спасти яблоневый сад. Администрация города была вынуждена провести общественные слушания. Но, несмотря на протесты, уже в марте 2016-го рабочие начали расчищать сад под стройплощадку.

Работы прекратились, когда ситуацией заинтересовались прокуратура и следователи. Тогда прокуроры установили: участок, который планировалось отдать под застройку, находился в федеральной собственности, однако позже выбыл из нее.

А через некоторое время СКР возбудил уголовное дело: по данным следствия, участок с яблоневым садом площадью 124 га, находившийся в федеральной собственности и в аренде ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция», был передан в субаренду одной из воронежских фирм — для проведения работ по очистке сада и строительству на его площади водопровода. Решение о передаче в субаренду было принято территориальным органом Росимущества по Воронежской области.

В 2013 году некие «неустановленные лица» от имени фирмы-субарендатора заключили несколько фиктивных договоров с фирмами-однодневками. На основании подложных документов территориальным управлением Росимущества по Воронежской области весной 2014 года с этой фирмой был заключен договор аренды указанного земельного участка, а в феврале 2015 года — договор его купли-продажи.

Участок в итоге ушел в частные руки по цене в 1,2 млн рублей — при рыночной стоимости в 41 млн рублей.

Теперь высока вероятность того, что участок все же вернется в федеральную собственность. Но возникает вопрос: а что дальше?

Яблоневый сад был заложен сотрудниками Воронежского сельскохозяйственного института в 1970-х годах как опытная площадка. И активно использовался — вплоть до конца 1990-х. Однако с начала 2000-х сад оказался в буквальном смысле заброшенным и никому не нужным. За какие-то 15 лет цветущий, плодоносящий сад превратился в помойку: местные жители жалуются и на стаи собак, облюбовавших пустую территорию, и на бомжей. Таким образом, судя по всему, яблоневый сад ВГАУ действительно не нужен. Этот вывод — косвенно — подтверждает и отказ ректора вуза Николая Бухтоярова общаться с журналистами на тему судьбы сада.

Пока интерес к тому, что будет дальше с садом, проявляют лишь активисты-экозащитники — именно они проводят субботники, договариваются с коммунальщиками о вывозе мусора, — а также застройщики. Очевидно, что такой участок земли на активно застраивающейся территории без внимания девелоперов не останется.